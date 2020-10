"Bundschuh": Fundgrube für Ungewöhnliches aus Region

Eine weitere Dosis Heimatkunde mit vielfach Unbekanntem und teils Ungewöhnlichem serviert die 23. Auflage der Schriftenreihe "Bundschuh" aus der Region Inn- und Hausruckviertel. 28 Beiträge wurden gesammelt, die Vielfalt ist enorm: Franz Buchinger und Franz Schwendner lassen angesichts der aktuellen Coronavirus-Krise Erinnerungen an die "Spanische Grippe" vor 100 Jahren wach werden und halten Verlauf und Todesfälle der Pandemie im Bezirk Ried fest.

Wilhelm Tischer verfasste einen Beitrag über den Münzkirchner Maler Ignaz Dullinger, der nach seinem Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien für kurze Zeit der Zeichenlehrer des späteren Kaisers Franz Joseph I. wurde und dessen Erstkommunion in einem Aquarell festhielt.

Franzosen fielen ein

Fritz Strohbach behandelt die Franzoseneinfälle der Jahre 1800, 1805 und 1809 im Hausruckviertel. Geschichte und Geschichten aus der Braunauer Unterwelt gehen Manfred und Tamara Rachbauer auf den Grund, über hervorragende Schmiedearbeiten im Innviertel aus der Werkstätte des fürstbischöflichen Hofschlossers Hans Messner weiß Wolfgang Auer zu berichten. Einer Naturkatastrophe in der Gemeinde Hochburg-Ach im Jahr 1894 widmet sich Regina Kaltenbrunner.

Zu einem Militärmanöver aus dem Jahr 1912 im Inn- und Hausruckviertel hält Engelbert Lagler fest, dass gegen das Wetter auch ein Erzherzog nicht ankonnte. Unter dem Titel "A schene Leich" schildert Irmgard Maier Totenbräuche im Innviertel. Mit der Vielzahl der Brunnen, die in Schärding vom Mittelalter bis in die Gegenwart entstanden sind, beschäftigt sich Rudolf Lessky. "Briefe zum Überleben" ist der Titel des Berichts von Ewald Ratzenböck über die Kriegsgefangenschaft von Josef Niedermayer aus Taufkirchen an der Pram 1945 bis 1948 im ehemaligen Jugoslawien. Johann Klaffenböck gedenkt der zehn Todesopfer, die 1943 bei vier Flugzeugabstürzen in Kopfing ums Leben gekommen sind. Unter dem Titel "Jupiter im Pfarrhof" spüren Regina Klingraber und René Ployer der Römerzeit in Eferding nach, und Johann Stelzhammer befasst sich mit der Frage, was das Geschlecht der Eitzinger mit der Herrschaft Lichtenstein bei Mödling verbindet. Peter Fußl setzt sich mit dem Beruf des Abdeckers, auch Schinder oder Wasenmeister genannt, auseinander und hält fest, dass dieser, obwohl er über viele Jahrhunderte für die Hygiene und damit auch für die Gesundheit von Mensch und Tier eine wichtige Rolle spielte, stets zu den so genannten unehrlichen Berufen zählte.

Ehemaliger Meeres-Strand

Die naturkundlichen Beiträge beschäftigen sich unter anderem mit dem ehemaligen Meeresstrand von Allerding, dem Kaolin von Münzkirchen, mit Pilzfunden in und um Ried im Innkreis und mit den Rückhaltebecken Hof/Pattigham, Rettenbrunn/Neuhofen und Wötzling/Hohenzell als Hochwasserschutz samt der Entstehung neuer Lebensräume.

Der 23. Band des „Bundschuh“ mit 216 Seiten erscheint im Verlag Hammerer und ist zum Preis von 21,90 Euro im Buchhandel erhältlich. Öffentlich präsentiert wird das Werk am 3. November um 19 Uhr im Rieder Sparkassen-Stadtsaal sowie am 4. November um 19 Uhr im Kopfinger Gasthaus Kirchenwirt.

