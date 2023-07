Bundesweit die Besten: Neukirchner Landjugend gewinnt Redewettbewerb

Sie sind alles andere als auf den Mund gefallen: Julia Hatheier, Lisa Polland, Miriam Rappl und Christoph Scharinger, alle Mitglied der Landjugend Neukirchen. Wie gut sie mit Worten umgehen können, bewiesen die vier beim Bundesentscheid Reden und 4er-Cup in Judenburg in der Steiermark. In der Kategorie "Neues Sprachrohr" holten sie den ersten Platz.

Sie begeisterten mit kreativen Darbietungen, die den Alltag und die Themen der Jugendlichen vor den Vorhang holten. Ganz besonders in den Fokus rückten die Neukirchner die Vorurteile und Herausforderungen der einzelnen Berufsgruppen und begeisterten die Jury mit ihren einprägsamen Thesen. Bewertet wurde neben dem Inhalt aber auch die Redegewandtheit, der Aufbau der Rede, der Einsatz von Gestik und Mimik, das Auftreten und die Sprache.

Oberösterreicher räumten ab

Am Ende stand ganz offiziell fest: Die Neukirchner sind die Besten im ganzen Land und holten den Bundessieg ins Innviertel. Die Oberösterreicher begeisterten die Jury beim Bundesentscheid offenbar sehr: Vier der fünf Bundessiege gewannen Landjugendgruppen aus unserem Bundesland. Den Bundessieg im 4er-Cup holte sich eine Gruppe der Landjugend Kematen-Piberbach (Bezirk Linz-Land). Carina Sperrer von der Landjugend Steinerkirchen-Fischlham (Bezirk Wels-Land) war die Beste in der Kategorie "Vorbereitete Rede unter 18." In der Königsdisziplin, der Spontanrede, glänzte Simon Parzer aus dem Nachbarbezirk Grieskirchen. Er ist Mitglied bei der Landjugend Natternbach.

Auch ein weiterer Innviertler trat beim Bundesentscheid an und beeindruckte mit seiner Rede zum Thema "Echt jetzt? Die Wahrheit im Internet" in der Kategorie "Vorbereitete Rede über 18". Markus Stadler von der Landjugend Esternberg reihte sich mit dem neunten Platz noch in die Top Ten der Teilnehmer ein. Mehr als 22.500 Jugendliche sind in den 226 Landjugend-Gruppen in ganz Oberösterreich vertreten. Die Landjugend ist damit die aktivste Jugendorganisation im ländlichen Raum. Neben Redewettbewerben messen sich die Mitglieder auch in anderen Bewerben, unter anderem bei Agrar- und Genussolympiaden sowie bei Forst- und Pflügbewerben.

