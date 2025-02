Bundestagswahl: CSU hatte bei Innviertlern Nachbarn Nase vorn - stark schnitt auch AfD ab

Noch deutlicher die Nase vorn bei der Bundestagswahl als im Rest Deutschlands hatte die CSU in Bayern: 37,2 Prozent der Wähler stimmten für die CSU/CDU (deutschlandweit 28,6 Prozent). Die AfD schnitt mit 19 Prozent etwas schlechter ab als im Rest des Landes (20,8 Prozent), besonders schwer ist das Pflaster in Bayern für die SPD gewesen - nur 11,6 Prozent der Bayern stimmten für die amtierende Bundeskanzler-Partei, die Grünen holten in Bayern Platz drei (12 Prozent). Der Überraschungserfolg der Linken bundesweit (8,8 Prozent) machte sich in Bayern nicht so stark bemerkbar, sie lagen bei 5,7 Prozent. Wahlsieger des Tages ist in jedem Fall die CSU gewesen - in jedem bayerischen Wahlkreis gab es eine Erststimmenmehrheit zugunsten der CSU. (Mit der Erststimme wird ein Kandidat direkt gewählt, aber nur, wenn diese durch eine Zweitstimme für die jeweilige Partei gedeckt ist). Einige Abweichungen im Wahlergebnis gab es in den Innviertler Nachbar-Landeskreisen, wie ein Blick auf die Zahlen der Zweitstimmen zeigt.

Landkreis Traunstein: 38,8 Prozent der Wähler im Oberinnviertler Nachbar-Landeskreis gaben der CSU ihre Zweitstimme. Kandidat Siegfried Walch überzeugte sogar 46,9 Prozent der Wähler (Erststimme). Platz zwei holte sich die AfD, die rund 20 Prozent der Stimmberechtigten wählten. Auch in Traunstein lagen die Grünen (10,3 Prozent) vor der SPD (9,8 Prozent).

Landkreis Altötting: An der 40-Prozent-Marke knapp vorbei lag die CSU (39,6 Prozent) bei den Nachbarn im Landkreis Altötting. Kandidat Stephan Mayer überzeugte 43,9 Prozent der Wähler. Stärker als im Rest des Landes schnitt die AfD ab: 24,2 Prozent holte die Rechtsaußen-Partei bei den Nachbarn rund um Burghausen.

Landkreis Rottal-Inn: Noch mehr AfD-Wähler zählt der Nachbarlandeskreis Rottal-Inn mit der Braunauer Nachbarstadt Simbach: 26 Prozent der Rottal-Inner entschieden sich für die AfD. Mit Abstand die Nase vorn hatte aber auch hier die CSU, die 38,4 Prozent einheimste. CSU-Kandidat Günter Baumgartner überzeugte etwas weniger stark und bekam 34,9 Prozent der Erststimmenanteile. Die Grünen übrigens hatten es in Rottal-Inn schwerer als im Rest des Landes und kamen auf nur 5,5 Prozent, die SPD auf 7,7. Die Freien Wähler holten mit mehr als 10 Prozent Platz drei.

Landkreis Passau: 38,6 Prozent der Wähler im Nachbar-Landeskreis Passau machten ihr Kreuzerl bei der CSU, Kandidat Johann Koller überzeugte 40,8 Prozent. Stärker als im Rest des Landes schnitt auch in Passau die AfD ab und kam auf 25,5 Prozent der Stimmen. SPD holte mit 9,7 Prozent Platz drei, die Grünen mit 6,8 Prozent lagen knapp vor den Freien Wählern bei 6,4 Prozent.



(Quelle: Bayerisches Landratsamt für Statistik)

