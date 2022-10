40,4 Prozent der Bürger, die am Sonntag in Enzenkirchen zur Wahl gingen, stimmten für Walter Rosenkranz. Dem stehen 34,5 Prozent für den amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen gegenüber. Damit bildet die Gemeinde im Bezirk Schärding eine Ausnahme. Denn in allen anderen Orten ging Van der Bellen als Sieger hervor.