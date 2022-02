Bundesliga-Toprunde: UVC Ried will den dritten Tabellenplatz verteidigen

Nach mehr als zwei Stunden Spielzeit riss Dominik Kefer, Trainer des UVC Weberzeile Ried, am Samstagabend seine Hände in die Höhe. Soeben hatte seine Mannschaft im heimischen Raiffeisen Volleydome den amtierenden Meister UVC Graz in der Bundesliga-Toprunde mit 3:2 bezwungen.