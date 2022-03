Bundesliga startet mit einem "Knaller"

Das wird ein Knaller, wenn am Samstag, 12. März, um 18 Uhr die WKG Innviertel Lochen/Ranshofen in der Ing. Peter Schnabl Halle (vormals Turnhalle der Volksschule) in Lochen am See den zehnfachen Österreichischen Mannschaftsmeister und aktuellen Vizemeister AKH Vösendorf empfängt. Doch auch die Gastgeber brauchen sich nicht zu verstecken: Gemeinsam mit Buchkirchen waren die Lochner als Wettkampfgemeinschaft in den Jahren 1981, 1982, 1983, 1995 und 2000 Österreichischer Mannschaftsmeister.