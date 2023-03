Bundesliga startet mit Derby

In der ersten Runde der Gewichtheber-Bundesliga empfängt die WKG Innviertel Lochen/Ranshofen am Samstag, 4. März, um 18 Uhr in Lochen den 19-fachen Bundesliga Champion SK Vöest Linz. Im Vorjahr unterlagen die Innviertler in der Vorrunde den Linzern knapp mit 1:2. Auch diesmal ist der SK klarer Favorit, immerhin haben sich die Gewichtheber mit Julian Heidenbauer (ÖGV Kaderathlet, Siebter der U23 Europameisterschaft) per Mannschaftsleihvertrag verstärkt. Zudem fehlen bei den Innviertlern Christiane Schröcker, Jakob Maislinger und Florian Reisecker.

Raidel ist hoch motiviert

Mit dabei ist allerdings Lena Raidel. Die 18-jährige Straßwalchnerin, die im Jahr 2022 bei der U20-Europameisterschaft Platz zehn belegt hat, ist hoch motiviert. Sie will so früh wie möglich die Norm für die Teilnahme am nächsten Großereignis schaffen. Dazu benötigt Raidel eine Zweikampfleistung von 177 Kilogramm. Gespannt auf das Abschneiden der Athletinnen ist auch Bundestrainerin Victoria Hahn. "Als Bundestrainerin ist der Ausgang des Wettkampfes für mich nicht entscheidend. Wichtig für mich ist, dass die EM-Starterinnen und EM-Starter, vor allem meine Damen, einen guten Vorbereitungswettkampf machen."

Im Kader der WKG Innviertel: Sarah Fischer, Lena Raidel, Patrick Dürnberger, Phillip Borsch, Matthias Perik und Jakob Weber.

Auch die Regionalliga startet am Samstag, 4. März, mit den Begegnungen WKG Innviertel Lochen/Ranshofen III gegen WKG Kraftwerk Salzburg. Wettkampfbeginn ist um 16 Uhr in Lochen. Für die WKG Innviertel Lochen/Ranshofen III wird es schwierig werden, den Salzburgern Paroli zu bieten. Dennoch werden Iris Fischer, Helena Maderegger, Jessica Stauceanu, Claudia Krepper, Emilia Bartsch und Levin Speigner alles geben, damit sie am Ende als Sieger von der Bühne gehen.

Ebenfalls am Samstag, 4. März, findet die erste Runde im OÖ-Nachwuchscup statt. Bereits um 12 Uhr werden in der Ing. Peter Schnabl Halle in Lochen die jungen Gewichtheber ihre Muskeln spielen lassen. Alleine die Hausherren der Union Lochen werden zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start schicken.

