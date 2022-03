Heute Vormittag wird UVC-Weberzeile-Ried-Trainer Dominik Kefer seine Mannschaft beim Abschlusstraining in Ried noch ein Mal auf das zweite Bundesliga-Viertelfinalspiel gegen den UVC Graz einzuschwören, anschließend geht es mit dem Bus nach Graz. Nach dem 3:1-Heimsieg am Samstagabend im ersten Duell haben die Innviertler die Türe in Richtung Halbfinale weit geöffnet. Jene Mannschaft, die zuerst zwei Spiele für sich entscheiden kann, schafft den Aufstieg in die Runde der letzten vier. Das Spiel