"Bundesliga-Fußball in Ried ist für den Verein und die Region sehr wichtig"

Heute feiert SV-Guntamatic-Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger seinen 50. Geburtstag. Auf ein sportliches Geschenk seiner Mannschaft hofft der Pramer morgen Abend beim Auswärtsspiel gegen den WAC. "Es braucht jetzt, wie schon in den vergangenen Saisonen, einen gemeinsamen Kraftakt, um den Klassenerhalt zu schaffen", sagt Wöllinger im OÖN-Interview. Wirtschaftlich stehe der Verein sehr gut da, in den kommenden Monaten werden in der Josko-Arena die Tonanlage und die Sanitäranlagen erneuert.