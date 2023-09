Bundesliga-Finalturnier: Riederinnen haben Einzug ins Endspiel im Visier

MAUTHAUSEN/RIED. Mit Selbstvertrauen fahren die Damen des UTC Fischer Ried an diesem Wochenende zum Finalturnier der Tennis-Bundesliga nach Mauthausen, wo die besten vier Teams des Grunddurchgangs um den Mannschaftsstaatsmeistertitel kämpfen.

Die Riederinnen mit Mannschaftsführerin Johanna Reiter haben im Mai alle vier Gruppenspiele im Grunddurchgang für sich entschieden. "Wir haben gewusst, dass wir in jeder Partie die Möglichkeit haben, zu gewinnen. Die Duelle gegen Schwaz und Kufstein waren sehr knapp", sagt Florian Reiter, der sportliche Leiter des UTC Ried. Auch 2022 schafften die Innviertlerinnen den Sprung ins "Final-Four-Turnier". Im Halbfinale zogen die Rieder gegen den Gastgeberverein Klagenfurt mit 2:5 den Kürzeren.

Einsatz der Nummer eins offen

Heuer will man, wie schon 2021, den Einzug ins Endspiel schaffen. Dazu braucht es am Freitag (Spielbeginn 11 Uhr) einen Halbfinal-Erfolg gegen Weigelsdorf (Niederösterreich). Da parallel zum Finalturnier der Tennis-Bundesliga in Wien das zweitgrößte internationale Damenturnier in Österreich stattfindet, wird sich erst kurzfristig entscheiden, ob die Riederinnen mit ihrer Nummer eins, Sinja Kraus, antreten können.

Die 21-Jährige, die in der Weltrangliste derzeit auf Platz 208 geführt wird, trifft heute im Achtelfinale auf Natália Szabanin aus Ungarn. Wenn Kraus gewinnt, fehlt sie im Bundesliga-Halbfinale. "Es geht ja nicht nur uns so. Es ist für alle vier Mannschaften des Finalturniers sehr schwer zu planen, wenn parallel ein internationales ITF-Turnier in Wien stattfindet. Ich verstehe nicht, dass zum selben Zeitpunkt vom Tennisverband das Finalturnier der Bundesliga angesetzt wird", übt Florian Reiter im OÖN-Gespräch Kritik.

Generell schätze er das Spiel gegen Weigelsdorf als "ein Duell auf Augenhöhe" ein. "Wenn Sinja Kraus spielen kann, sind wir vielleicht leichter Favorit, aber es ist alles möglich", sagt Reiter, der sich auf das Final Four in Mauthausen freut. "Es wird sicher eine Top-Veranstaltung auf einer der modernsten Anlagen in Oberösterreich."

Das zweite Halbfinale bestreiten das Linz AG Team Oberösterreich und der Grazer Park Club. Das Finale findet am Sonntag, 10. September, ab 11 Uhr statt.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif