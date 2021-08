Bürgermeisterwahl: Spannender Vierkampf in Raab

Da der amtierende Bürgermeister Josef Heinzl (FPÖ) nicht mehr kandidiert, ist bereits jetzt fix, dass Raab in einigen Wochen ein neues Gemeindeoberhaupt bekommt. Gleich vier Kandidaten stellen sich in der 2200-Einwohner-Gemeinde zur Wahl. Die langjährige VP-Gemeinderätin Agnes Reiter tritt mit einer eigenen Liste an.