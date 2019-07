Bürgermeisterwahl: Petra Mies startet zweiten Versuch

Dass Petra Mies (SP) bei den Bürgermeister-Neuwahlen in Gurten am 29. September antreten wird, ist alles andere als eine Überraschung, offiziell ist es aber erst acht Tage nach dem Rücktritt des langjährigen Bürgermeisters Karl Pumberger-Kasper geworden.

Die kaufmännische Angestellte ist seit 1997 politisch aktiv und kandidierte bei der Wahl 2015 für das Amt der Bürgermeisterin. Sie erreichte im Duell mit Pumberger-Kasper beachtliche 41,42 Prozent. "Ich kümmere mich gerne um die kleinen und großen Anliegen der Menschen. Besonders am Herzen liegen mir Familien und Kinder", sagt die kaufmännische Angestellte. Sie habe sich in den vergangenen Jahren unter anderem für die Einführung des Ferienkindergartens und die Nachmittagsbetreuung starkgemacht, so Mies.

Ziel: Alle Haushalte besuchen

In den verbleibenden Wochen bis zur Wahl möchte die Sozialdemokratin alle Gurtner Haushalte besuchen. "Ein offenes und ehrliches Gesprächsklima ist mir sehr wichtig", betont Mies. (tst)

