Bürgermeisterwahl: Kandidaten am Podium

Ziel sei, allen Interessierten die Kandidaten und deren Pläne näherzubringen. Günter Kitzmüller (Neos) macht am 28. Juli den Anfang. Am 11. August folgt Lukas Oberwagner (Grüne), am 18. August dann Peter Stummer (SP), am 1. September Thomas Dim (FP) und am 15. September Bernhard Zwielehner (VP).

Die Sommergesprächs-Interviews finden jeweils mittwochs um 19.30 Uhr im Raiffeisen-Saal der Raiffeisenbank Ried statt. Der Eintritt ist frei, es gilt die 3-G-Regel. Rotary biete die Möglichkeit, Persönliches über die jeweiligen Kandidaten und über deren Ziele für die Stadt zu erfahren.