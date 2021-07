Mehr Frauen in der (Spitzen-)Politik lautet seit Jahren bei allen Parteien eine primäre Zielvorgabe. Im Bezirk Schärding gibt es derzeit gerade einmal eine Ortschefin und zwar Martina Schlöglmann (VP) in Sigharting. Mehr werden es auch ab Herbst diesen Jahres nicht sein, da keine Frau in einer anderen der 29 Gemeinden im Bezirk Schärding als Spitzenkandidatin ins Rennen geht. Ambitioniert präsentiert sich die neue Bezirkssprecherin der Schärdinger Grünen, die Brunnenthalerin Sarah Birn.