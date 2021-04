Bürgermeister tritt nicht mehr an  VP mit Kandidatin

"Es ist nicht ganz leicht, Menschen zu finden, die nicht nur die Bereitschaft haben, sondern auch die zeitlichen Ressourcen freimachen können, um sich diesem immer herausfordernder werdenden Amt des Bürgermeisters zu widmen. Umso mehr freue ich mich, dass Daniela Probst sich entschieden hat, ihre bisherige berufliche Laufbahn zu verlassen und sich ganz der Gemeindepolitik in Schwand zu widmen", so Johann Prielhofer. Aufgrund ihres jahrzehntelangen ehrenamtlichen Engagements in verschiedenen örtlichen Vereinen sei Daniela Probst den Schwandern bestens bekannt.

"Die Entscheidung, meinen bisherigen Beruf aufzugeben und mich ausschließlich auf die Aufgabe als Bürgermeisterin zu konzentrieren, habe ich mir natürlich sehr gut überlegt. Ich möchte mich ganz den Agenden der Gemeinde widmen, um dem Anspruch der Bürger gerecht zu werden." Ihr Wunsch sei es, in der Gemeinde weiterhin das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen.

Daniela Probst ist Jahrgang 1963, hat zwei Kinder und vier Enkelkinder. 1983 maturierte sie an der HAK Braunau und ist seit dem Jahr 2000 bei der Firma Aptiv in Mattighofen tätig, derzeit als Personalleiterin. Probst ist Mitglied des Kirchenchores sowie der Theatergruppe Schwand.