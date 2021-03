Bürgermeister treten wieder an

Brandstetter will sich bei den Wahlen im Herbst einer weiteren Amtszeit als Bürgermeister stellen, es wäre für ihn bereits die vierte. Auch Thomas Priewasser plant, seine Zeit als Bürgermeister fortzusetzen, er tritt nach 2015 nun zum zweiten Mal in der 2000-Einwohner-Gemeinde Hohenzell an. Die Entscheidungen zur Kandidatur fielen in den Ortsparteien einstimmig aus.

