Wer wird Bürgermeister oder Bürgermeisterin in der Marktgemeinde St. Martin? Darüber entscheiden die Gemeindebürger am Sonntag, 8. Oktober. Von 8 bis 13 Uhr sind die Wahllokale in der Gemeinde geöffnet. Drei Kandidaten – zwei Männer, eine Frau – treten bei der Wahl für die Nachfolge von Hans-Peter Hochhold an.