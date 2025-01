Bürgermeister-Empfang: "Müssen über Einsparungen diskutieren"

Auch nach fast 14 Jahren im Amt bleibt Hannes Waidbacher (VP) seiner Linie treu und appelliert, die Zusammenarbeit in den Fokus zu rücken. So auch wieder bei seinem Empfang am gestrigen Dienstag und gerade im Hinblick auf das neue Jahr: 2025 werde herausfordernd, auch für die größte Stadt des Innviertels. Nur durch die Entnahme von Rücklagen war es möglich, das Budget auszugleichen, denn unterm Strich fehlten mehr als zwei Millionen Euro, um die Ausgaben mit den Einnahmen zu begleichen, die OÖN berichteten. "Aufgrund der budgetären Lage muss in vielen Bereichen der Gürtel enger geschnallt werden", betonte Hannes Waidbacher vor einem gut besuchten Veranstaltungszentrum. Noch im ersten Quartal soll eine zweitägige Klausur des Strukturbeirates stattfinden, um Einsparungsmaßnahmen zu diskutieren und festzulegen.

Verfolgt wird 2025 ein Ziel: Keine Härteausgleichsgemeinde zu werden, um unabhängig in finanziellen Fragen handeln zu können. Investiert soll trotzdem werden: In Kinderbildung und -betreuung, Straßenbau, Klimaschutzmaßnahmen und in ein Fördermodell, um dem Leerstand in der Innenstadt den Kampf anzusagen.

Mit Handy in den Kindergarten?

Zu Wort kam beim Bürgermeisterempfang auch Alexandra Brenner, die Betriebsleiterin der Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt. Sie sprach über die größten Veränderungen in den vergangenen 30 Jahren und strich vor allem eines hervor: die Digitalisierung. "Früher war das Fernsehen eine Belohnung, heute sind es Tablets und Handys", sagte sie. In den Kindergarten kommen die Kinder zwar nicht mit einem Handy, aber der Wandel zeige, das könne sich in den nächsten Jahren ändern. Groß sind die Herausforderungen im Kinderbetreuungsbereich, weil Fachkräfte fehlen. "Es gibt Kindergartengruppen, die werden von pädagogischen Assistenzkräften geleitet, weil es nicht anders geht. Doch hier fehlt es oft an dem pädagogischen Hintergrund", sagte Brenner und wünscht sich eine landesweite Bildungsoffensive, um Fachkräfte zu gewinnen. "Auch um unser Image zu ändern, wir machen mehr als ein paar Stunden mit den Kindern zu spielen", betonte sie.

Durch den Abend führte Moderatorin Kati Hochhold, die auch Patrick Eichriedler von den Pfadfindern Braunau auf der Bühne begrüßte. Er erzählte über das Abenteuer im vergangenen Jahr, bei dem 14 Jugendliche aus Braunau in der Wildnis Schwedens ausgesetzt wurden. Über ihre Erfahrungen berichten sie auf dem Pfadfinder-Youtube-Kanal.

Ebenfalls Platz auf der Bühne nahmen Otto Tremetzberger und Fina Esslinger, die über das Festival der Regionen sprachen, das heuer von 13. bis 22. Juni in Braunau stattfinden wird.

Der stolze Hip-Hop-Meister

Eröffnet wurde der Abend musikalisch von "brass4us", bevor ein echter Staatsmeister seinen großen Auftritt hatte: Roman Schneebichler von der Lebenshilfe-Werkstätte Braunau. Er gewann bei der Premiere der Special Olympics Tanzsport-Staatsmeisterschaft im Hip-Hop im vergangenen Jahr und zeigte im Veranstaltungszentrum einem begeisterten Publikum sein Können.

