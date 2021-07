Bürgermeister, die sich erstmals der Wahl stellen

Ein Generationenwechsel wurde in elf Amtsstuben im Bezirk Schärding in den vergangenen Monaten vollzogen. Langjährige Ortschefs, wie beispielsweise Johann Hingsamer aus Eggerding oder Franz Hochegger aus Enzenkirchen, die beinahe drei Jahrzehnte lang Bürgermeister waren, übergaben ihr Amt noch vor der Wahl in jüngere Hände.