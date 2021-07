Bürgerliste für Stadt Schärding tritt bei Wahlen an

Der Trend zur Gründung von unabhängigen Bürgerlisten halte nun auch in der Stadt Schärding Einzug, so die Liste "BL SD – Bürgerliste Schärding", die bereits genügend Unterstützungserklärungen gesammelt habe, um bei der Gemeinderatswahl im September antreten zu können. Er gehe davon aus, dass die Liste durchaus einige Mandate erreichen könne, so Mitinitiator Richard Armstark.

"Die Bürger von Schärding haben das Glück, in einer wunderbaren kleinen Stadt zu leben, in der die Zeichen der Zeit jedoch auch schon tiefe Spuren hinterlassen haben", so Armstark. Wer am öffentlichen Leben teilnehme, werde diese Auswirkungen unschwer erkennen. Man habe daher beschlossen, eine parteifreie, unabhängige Liste aufzustellen, die bei den Wahlen für den Gemeinderat kandidiert. Um Interessierte zu informieren, wird am Freitag, 30. Juli, um 19 Uhr beim Schärdinger Stadtwirt ein Treffen angeboten.