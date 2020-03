Bürgerabende in Schärding mit Stadtchef Angerer

"Wichtig ist, die Bürger mit einzubinden sowie ihre Anliegen, Probleme und Wünschen zu kennen", sagt Schärdings Bürgermeister Franz Angerer (VP).

Den Auftakt macht ein Vereinsabend am 12. März beim Stadtwirt. Am Montag, 16. März, geht es in der Pizzeria Roma weiter. Am Donnerstag, 19. März, besuchen Angerer und mehrere Gemeinderäte das Feuerwehrhaus in der Max-Hirschenauer-Straße.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr. Zuerst präsentieren die Vertreter der Stadt die geplanten Maßnahmen, im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Alle Besucher werden auf ein Getränk eingeladen.

