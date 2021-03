Bühne für die Bierregion im TV

Der Sender widmet sich am Sonntag, 14. März, ab 18 Uhr eine Stunde lang der Bierregion Innviertel. Studiogäste sind Hobbyhistoriker Hans Aschenberger, Kunsthistorikerin Rita Atz-wanger, Weberbräu-Wirtin Silvia Jetzinger, Wirt und Biersommelier Karl Zuser jun. – alle aus Ried – sowie Hans Hofer von der Trappistenbrauerei Stift Engelszell.

Auch Andrea Eckerstorfer von der Bierregion Innviertel und Gerald Hartl vom Tourismusverband s’Innviertel kommen aus Sicht der Region zu Wort. Der Sender wirft außerdem einen Blick in die Küche des Loryhofs in Wippenham, wo mit Bier aufgekocht wird. Die "Braugalerie" in der Brauerei Ried wird ins Bild gesetzt, ebenso wie Obernberg, das Schloss Katzenberg und das Rieder Volkskundehaus. Die "Hoamatlandler" und die "Krammerer Sänger" vertreten das Innviertel musikalisch.