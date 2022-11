"Die Budgetgestaltung für 2023 erweist sich aufgrund der vielen angemeldeten Projekte und infrastrukturellen Maßnahmen als schwierig und wird auf breiterer politischer Basis auch in Zusammenhang mit den Sachbearbeitern festzulegen sein. Der mögliche Budgetrahmen wird derzeit um fünf Millionen Euro überschritten", schrieb Rieds Stadtamtsdirektor Peter Eckkrammer Anfang vergangener Woche in einer Mail an die Spitzenvertreter der Rieder Politik.