Budget ausgeglichen: "Vorsichtig optimistisch"

Die ersten Sitzungen der neuen Gemeinderäte nach der Angelobung fanden in Braunau und Mattighofen am Dienstagabend statt. Auf der Tagesordnung stand in beiden Städten das Budget für das kommende Jahr.

In Mattighofen ist es der erste Haushaltsplan, den nicht die SPÖ, sondern der neue VP-Bürgermeister Daniel Lang verantwortet. "Wir hatten eine sehr ausführliche Stadtratssitzung, die insgesamt vier Stunden gedauert hat", sagt Lang. Der Entwurf wurde einstimmig vom Stadtrat empfohlen und am Dienstag ohne Wortmeldungen und einstimmig vom Gemeinderat beschlossen. Das Haushaltsjahr sieht wie folgt aus: Im Budgetvoranschlag stehen Auszahlungen von 26,6 Millionen Euro Einzahlungen von rund 23,2 Millionen Euro gegenüber. Das ergibt einen Minusbetrag von rund 3,4 Millionen Euro, die durch Rücklagen ausgeglichen werden. Investitionen, sprich Infrastruktur, Maschinen, Gebäude, Fahrzeuge, Ausstattung haben ein Gesamtvolumen von 5,8 Millionen Euro an Ausgaben, die Pflichtausgaben wie Sozialhilfeverband, Krankenanstalten und Landesumlage kommen auf 5,5 Millionen Euro. Bei den Einnahmen ist die Kommunalsteuer von sechs Millionen Euro bedeutend. Bis 2026 wurde eine Prioritätenreihung vorgenommen: oberste Priorität hat die Wartung des Hubsteigers der Feuerwehr Mattighofen, gefolgt vom Projekt Kombibau für das Rote Kreuz und der Sanierung beziehungsweise des Neubaus des Freibadgebäudes.

In Braunau ist VP-Finanzausschussobmann Josef Knauseder beim Blick auf das Budget 2022 "vorsichtig optimistisch". Braunau schafft wieder den Ausgleich: Einnahmen von rund 53,4 Millionen Euro stehen Ausgaben von rund 53,2 Millionen Euro entgegen. Das bedeutet einen Überschuss von 198.300 Euro für die Rücklagen. Möglich ist das allerdings nur, weil Investitionen reduziert, die Rücklagen eingeschmolzen und die Ausgaben für Investitionen in Straßenbau, Abwasser und Wasserversorgung ausschließlich über Darlehnen finanziert werden. Sprich: Der Schuldenstand wird sich um rund vier Millionen Euro auf 37,3 Millionen erhöhen. "Beim Schuldendienst kommt uns die derzeitige historische Niedrigzinsphase zugute, damit kommt es zu einer deutlichen Entlastung", sagte Knauseder in seiner Budgetrede. Weitere Gründe für die Erhöhung der liquiden Mittel sind unter anderem auch die Erhöhung der Ertragsanteile um 4,7 Prozent, die Senkung der SHV-Umlage sowie der Erlös vom Verkauf der Stadtgärtnerei. Etwa 300.000 Euro mehr Kommunalsteuer als 2021 – rund 11,9 Millionen Euro – werden eingeplant. "Wir spüren, die Wirtschaft erholt sich. Der Bezirk Braunau ist der wirtschaftlich dynamischste, aber auch der am meisten unterschätzte Bezirk in Österreich", sagte Knauseder.

"An einem Strang ziehen"

Alle Parteien im Gemeinderat signalisierten Einigkeit und den Willen zur Zusammenarbeit: "Allzu große Euphorie kommt beim Budget zwar nicht auf, aber wir müssen alle an einem Strang ziehen", sagte FP-Stadtrat Gerhard Haberfellner. Ins selbe Horn blies SP-Vizebürgermeister Wolfgang Grabner-Sittenthaler, der aber auch betonte: "Es geht um Maßnahmen und nicht nur um nackte Zahlen, wir sollten unbedingt innovativer sein, vor allem im Hinblick auf den Klimaschutz, aber versuchen, die Rücklagen wieder aufzubauen." Von Überschuss wollte Manfred Hackl von den Grünen angesichts des gestiegenen Schuldenstands nicht reden. "Wir sind nicht ganz so optimistisch, vor allem mittelfristig gesehen", sagte er. Die SHV-Umlage werde sicher wieder steigen. VP-Fraktionsobfrau Ramona Eberl lobte: "Dieses Budget unterstreicht, zu was wir trotz aller Turbulenzen gemeinsam fähig sind." Das Budget wurde schließlich einstimmig angenommen. Die mittelfristige Finanz- und Prioritätenreihung sieht in Braunau wie folgt aus: Oberste Priorität hat die Sanierung des Meiereitraktes im Schloss Ranshofen, die Beschaffung eines Löschfahrzeugs für die Feuerwehr Ranshofen, Sanierung von Gemeindestraßen, die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für die Feuerwehr Braunau, ein neues Winterdienstfahrzeug für den Bauhof sowie die Sanierung der Polytechnischen Schule.