Budget 2023: Stadt Schärding braucht "Härteausgleich" des Landes

Die steigenden Kosten in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen wirken sich auch auf das Budget der Gemeinde Schärding im kommenden Jahr enorm negativ aus. Die Stadt rutscht finanziell ins Minus und wird 2023 zur „Härteausgleichsgemeinde“. Das bedeutet, dass die Stadt Unterstützung aus dem Härteausgleichsfonds des Landes Oberösterreichs benötigt, der jenen Gemeinden unter die Arme greifen soll, die den ordentlichen Haushalt nicht aus eigener Kraft ausgleichen können. „Wir müssen uns mit den dafür vorgesehenen Kriterien des Landes beschäftigen“, sagte Finanzstadträtin Michaela Lechner (VP) bei der gestrigen Gemeinderatssitzung. Aus diesem Grund konnte bis dato auch kein Voranschlag für das Budget erstellt werden. Dieser soll im Jänner des kommenden Jahres folgen. „Es summiert sich vieles zusammen“, erklärte Lechner. Personal, Strom, aber auch die Beiträge für den Sozialhilfeverband beziehungsweise die Krankenanstalten bedeuten einen zusätzlichen, finanziellen Mehraufwand, den die Stadt nicht mehr alleine stemmen kann.

Schule soll trotzdem saniert werden

„Wir sind aber weit weg von einer Zahlungsunfähigkeit“, sagte Bürgermeister Günter Streicher (SP). Trotzdem werde die Summe des Abgangs eine beträchtliche sein, „diese Situation müssen wir akzeptieren“, so Streicher. In welchen Bereichen der Sparstift konkret angesetzt werden soll, ist noch unklar. Ein großes Projekt, das aber jedenfalls bald in Angriff genommen werden soll, ist die Generalsanierung der altehrwürdigen Jubiläumsvolksschule. Eine erste Schätzung sieht dafür Kosten von mehr als sieben Millionen Euro vor. "Dieses Projekt ist mir ein Anliegen, weil es um die Zukunft der Schärdinger Kinder geht", so Streicher.

