Bub reanimiert: Noch ein Retter im Einsatz

Bub trieb im Hallenbad Burghausen leblos am Beckenboden.

Kürzlich dankte Bürgermeister Schneider den beiden diensthabenden Bademeistern, die die Reanimation übernommen hatten. Durch die Medienberichte konnten aber noch weitere Zeugen und ein weiterer Retter ausfindig gemacht werden: Hans Poschner war es, der den Buben, der leblos am Beckenboden trieb, aus dem Wasser hochgetaucht hatte. Er legte ihn daraufhin auf eine kleine Mauer in der Nähe, der Vater eilte sofort zur Hilfe und fing mit der Reanimation an. Mit vereinten Kräften konnten die beiden Männer samt den Bademeistern den kleinen Buben wieder ins Leben holen. Der eingetroffene Notarzt brachte ihn ins Krankenhaus, das er glücklicherweise schon ein paar Tage später wieder verlassen konnte.

