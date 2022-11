Krampuslauf in Braunau endet für Zehnjährigen mit gebrochenem Fuß

Ein zehnjähriger Bub aus Geretsberg musste am Samstagabend nach einem Perchten- und Krampuslauf in Braunau ins Krankenhaus gebracht werden, weil er sich den Mittelfußknochen gebrochen hatte. Er dürfte von einem Absperrgitter getroffen worden sein. Was genau passiert ist, muss erst ermittelt werden, berichtet die Polizei auf OÖN-Anfrage.

Die Eltern erstatteten Anzeige bei der Braunauer Polizei. Offenbar soll ein Krampus das Absperrgitter versetzt haben und traf damit den Fuß des zehnjährigen Buben. Ein Verdächtiger wurde laut Polizei noch nicht ausgeforscht, die Ermittlungen laufen.

Veranstalter Michael Glück von den "Zwidan Hölln Teifin" im OÖN-TV-Gespräch:

Michael Glück, Obmann der veranstaltenden Gruppe - der "Zwidan Hölln Teifin" aus Neukirchen an der Enknach - bedauert den Vorfall sehr. "Wir haben die Gruppen bewusst ausgewählt und nur jene eingeladen, von denen wir wissen, dass sie keine Probleme machen und selbst Läufe veranstalten", betont er. Er hofft, dass dieser Vorfall die Läufe nicht in ein schlechtes Licht rückt: "Wir hatten keine aggressiven Kramperl da", sagt er. Die Veranstalter arbeiten mit der Polizei zusammen, um den Vorfall rasch aufzuklären.