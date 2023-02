Brutaler Überfall auf Rieder Ehepaar 2013: Vierter Tatverdächtige plädiert auf unschuldig

Die Tat im Juni 2013 machte österreichweit Schlagzeilen. Mehrere Täter überfielen ein Rieder Ehepaar mit Waffengewalt und erbeuteten Wertgegenstände im Gesamtwert von 775.000 Euro. Drei Männer wurden in der Vergangenheit zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, am Freitag muss sich ein 38-Jähriger Ire mit kosovarischen Wurzeln vor einem Schöffensenat in Ried verantworten. Belastet wird er vor allem durch eine detaillierte Funkdatenauswertung. So soll sein Handy zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe zur Villa der Opfer eingeloggt gewesen sein. Bei dem Raub wurden Telefone mit vier fortlaufenden Nummern von Handy-Wertkarten verwendet. „Ich weiß nichts von diesem Überfall, in Österreich war ich bisher nur auf der Durchreise“, sagte der Angeklagte zu Beginn des Prozesses. Sein Anwalt Michael Lanzinger sagte, dass die vorgebrachten Beweismittel nicht viel Wert seien.

Bei einer Verurteilung drohen dem 38-Jährigen, der aus Irland nach Österreich ausgeliefert wurde, bis zu 15 Jahren Haft. Der Prozess ist bis 18 Uhr anberaumt, ein Urteil scheint durchaus wahrscheinlich zu sein.

Seit 2013 beschäftigt der Raubüberfall die Justiz in Ried

