Wegen des Verbrechens des schweren Raubes und schwerer Freiheitsentziehung müssen sich am Mittwoch zwei Männer vor einem Schöffengericht in Ried verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Duo vor, für den brutalen Überfall auf eine Pensionistin in Andrichsfurt am 31. Oktober 2019 verantwortlich zu sein.