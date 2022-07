Wilde Szenen spielten sich Mitte Jänner im Braunauer Stadtgebiet ab. Zwei Männer aus Braunau und Simbach gerieten offenbar wegen offener Schulden im Drogenmilieu in einen Streit. Schon in der Nacht von 11. auf den 12. Jänner kam es zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung. Anschließend beschimpften sich die Männer per Textnachrichten. Man traf sich dann in Braunau ein zweites Mal – dieses Mal zu viert. Die beiden Männer rüsteten sich zum Kampf und brachten ihre Brüder mit.