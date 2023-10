Brustkrebs: Frauen tasten aus Angst zu wenig

Beim morgendlichen Anziehen entdeckte die damals 35-jährige Nadja Kapeller zufällig einen Knoten in der linken Brust. Mit der Größe einer Walnuss war es eigentlich unmöglich, den Tumor nicht zu ertasten – hätte jemand getastet. „Mir war damals nicht klar, wie wichtig eine Selbstuntersuchung ist. Kein einziger Gynäkologe hat bis dahin jemals meine Brust abgetastet, noch mich darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, die Brüste regelmäßig selbst abzutasten“, sagt die gebürtige Kärntnerin. Genau das möchte sie ändern und deshalb gibt die Mediendesignerin für die Krebshilfe Vorsorge- und Tastseminare. Am Montag, 9., und Donnerstag, 19. Oktober, ist sie im Krankenhaus Braunau beziehungsweise in Helpfau-Uttendorf.

Erst Mammografie, dann Biopsie und 35 Tage später die Diagnose: Triple-negatives Mammakarzinom mit sehr schnellem, 90-prozentigem Wachstum. Ein Riesenschock für die Mutter eines damals dreijährigen Sohnes. Die sechsmonatige Chemotherapie war zum Glück erfolgreich, Kapeller ist seit einigen Jahren krebsfrei. Geblieben ist ein unangenehmes Gefühl einer gefährlichen Ahnungslosigkeit. „Ich habe so wenig gewusst. Durch mehr Aufklärung hätte ich wahrscheinlich gewusst, dass man sich ab dem 17. Lebensjahr die Brüste abtasten soll. Mein Ziel ist es, dass die Brustselbstuntersuchung so selbstverständlich wie Zähneputzen wird“, sagt die heute 40-jährige Wahloberösterreicherin, denn je früher Brustkrebs entdeckt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Als wichtige Früherkennungsuntersuchungen sind neben der Selbstuntersuchung die Mammografie und die jährliche Tastuntersuchung beim Gynäkologen unerlässlich.

Brustkrebs, das häufigste Karzinom der Frau

Jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. „Brustkrebs ist das häufigste Karzinom der Frau in Österreich. Frühzeitige Erkennung und neue Behandlungen haben zu einer deutlich höheren Heilungsrate geführt“, sagt Primar Gottfried Hasenöhrl, Leiter der Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie am Krankenhaus Braunau. Die Brust-Selbstuntersuchung sei deshalb so wichtig, weil sie von den Frauen monatlich vorgenommen werden könne und die Frau dabei ihre Brust kennenlerne, und so frühzeitig auf Veränderungen reagieren könne. Brustkrebs ist nämlich nicht immer nur dieser harte Knoten, Brustkrebs hat viele Gesichter. Mögliche Veränderungen können eben Verdichtungen, aber auch Einziehung der Brust oder Brustwarze, Hautschuppung oder Absonderung aus der Warze sein.

In ihren Seminaren erlebt Kapeller immer wieder, dass das Abtasten mit Angst behaftet ist. „Viele Frauen trauen sich ihre Brüste nicht berühren, aus Angst, einen Knoten zu entdecken“, sagt die Seminarleiterin. Für Frauen vor den Wechseljahren ist der ideale Zeitpunkt für die Selbstuntersuchung der Brust eine Woche nach dem Beginn der Regelblutung. Nach den Wechseljahren ist der Zeitpunkt nicht entscheidend, Kapeller rät, sich einen beliebigen Tag im Monat auszusuchen, etwa den ersten im Monat.

Termine

Vorsorge- und Tastseminar zur Brust-Selbstuntersuchung gemeinsam mit der Krebshilfe und dem Krankenhaus Braunau am Montag, 9. Oktober, um 17.30 Uhr (Einlass ab 17 Uhr), im Auditorium (Veranstaltungssaal im ersten Stock) der Raiffeisenbank Braunau in der Salzburger Straße 4. Das gleiche Seminar, ebenfalls mit Nadja Kapeller, wird am Donnerstag, 19. Oktober, um 19 Uhr in Helpfau-Uttendorf angeboten. Veranstalter sind die VP-Frauen des Bezirkes. Das Seminar im Helpfauer Hof findet ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Krebshilfe statt. Es ist keine Anmeldung erforderlich und das Seminar ist kostenfrei (freiwillige Spende an die Krebshilfe möglich). Am Dienstag, 17. Oktober, 19 Uhr, wird Radiologe Rainer Fink bei einer Gesprächsrunde im ZIMT Braunau Fragen zu dem Thema Brustkrebs beantworten. Auch die Selbsthilfegruppe nach Krebserkrankung wird sich vorstellen. Veranstalter sind die SP-Frauen der Stadt Braunau. Freiwillige Spenden.

