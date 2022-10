Brückensanierung wird zu großer Herausforderung

Mehr als 3,5 Millionen Euro wird die Generalsanierung der Eisenbahnbrücke in der Rieder Schwimmbadstraße in unmittelbarer Nähe des Freibades kosten. Den überwiegenden Teil finanziert die ÖBB, von der Stadt Ried kommen rund 200.000 Euro.

Die Bauarbeiten beginnen bereits am Montag und dauern mindestens bis Ende 2023, möglicherweise sogar bis Juni 2024 – für den Verkehr völlig gesperrt ist die Unterführung jedenfalls ab Montag bis Ende Oktober 2023, die Sperre gilt auch für Fußgänger und Radfahrer. "Unser Ziel wäre zumindest eine durchgehende Rad- und Fußgängerverbindung mittels einer Einhausung in diesem Bereich gewesen, aber die ÖBB und die Baufirma haben sich dagegen ausgesprochen, weil es einfach zu gefährlich wäre", sagte ÖVP-Stadtrat Josef Heißbauer bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend.

Die Brücke, unter der auch die Breitsach fließt, sei zu erneuern, so die ÖBB. Um den Zugverkehr weiter zu ermöglichen, wird vorerst eine Hilfsbrücke errichtet, um anschließend die alte Brücke abzutragen und eine neue zu errichten. Für die Errichtung der Hilfsbrücke steht von 24. bis 28. November auch eine Gleissperre an – verbunden mit Schienenersatzverkehr zwischen Ried und Neumarkt.

Mehrere Hürden stehen an

Die Totalsperre unter der Brücke bis Ende Oktober 2023 hat auch erhebliche Auswirkungen auf die nächste Freibad-Saison, zumal die betroffene Schwimmbadstraße der Hauptzubringer für Badegäste ist. Die ärgerliche Umleitung wird über die Eberschwangerstraße und den Wiesensteig erfolgen. Diese notwendige Verkehrsmaßnahme wird massive Auswirkungen auf den Verkehrsfluss in der viel befahrenen Straße haben.

Bei einer weiteren Unterführung der Eberschwangerstraße wird es nur eine Spur für den motorisierten Verkehr geben. "Die andere muss für den Fuß- und Radverkehr zur Verfügung gestellt werden, anders wäre das auf diesem sehr engen Abschnitt nicht möglich. Die Stadtgemeinde hat hier keinen Einfluss, das ist Sache der Bezirkshauptmannschaft", sagte der für den Verkehr zuständige SPÖ-Verkehrsstadtrat Peter Stummer.