Brucknerschule mit Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge

Abgegeben wurden vor allem haltbare, nahrhafte Lebensmittel, warme Kleidung, insbesondere für Babys und Kleinkinder. Zudem wurden Decken, Hygieneartikel, Verbandsmaterial, Tierfutter und Medikamente eingesammelt.

16 Schüler aus sieben Nationen arbeiteten gemeinsam und sortierten, schlichteten und verpackten die Waren in mehr als 40 Kartons. Die Hilfsgüter wurden mittlerweile an der polnischen Grenze in Empfang genommen. Von dort werden sie über die Grenze gebracht und verteilt.

"Die Nachrichten und Bilder aus den Kriegsgebieten beschäftigen und belasten auch die Kinder, die in Österreich in Frieden leben. Viele sind Nachkommen von Geflüchteten aus dem Jugoslawien-Krieg und durch die Reaktionen ihrer Eltern und Großeltern betroffen. Es hat den Kindern viel gegeben, etwas tun zu können", sagt Lehrerin Edith Vorhauer.