Brot als kulinarisches Thema für den Tourismus im Bezirk Braunau

Der Tourismusverband Entdeckerviertel mit der Vorsitzenden Christine Baccili macht das Brot zum kulinarischen Thema. Kooperationspartner sind neun Bäcker aus der Region, rund 30 Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe und die Huemer-Mühle in Altheim. Das Thema Brot füge sich sehr gut in die landesweite Kulinarikstrategie ein, Brot aus dem Entdeckerviertel sei ein echtes Handwerksprodukt: Viele Bäckereien sind seit mehreren Generationen in Familienbesitz, daher werde oftmals auf alte Rezepte