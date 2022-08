Britische Urlauberfamilie bei Unfall verletzt

Eine 48-jährige britische Staatsbürgerin war mit ihren vier Kindern im Alter von sieben, zehn, zwölf und 23 Jahren sowie deren 47-jährigem Vater am Montagnachmittag von Wels kommend in Richtung Schärding unterwegs. Die Familie war auf der Heimreise, als die Lenkerin mit dem Fahrzeug in Andorf auf das Bankett kam und über die Fahrbahn schleuderte. In weiterer Folge prallte das Auto gegen die Leitschiene und stürzte über die steil abfallende Böschung. Es kam schließlich seitlich zum Liegen.

Nachdem die Lenkerin im Fahrzeug eingeklemmt wurde, konnte sie nach 45 Minuten durch Einsatz von Berggeräten aus dem Autowrack befreit werden. Die anderen Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die 48-jährige Lenkerin wurde schwer verletzt in das Krankenhaus Ried geflogen. Die anderen Mitfahrenden wurden verletzt ins Krankenhaus Schärding gebracht.