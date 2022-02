"Grundsätzlich ist es legitim, Personalentscheidungen zu diskutieren. Ich habe mich bisher noch nie zu Landes- oder Bundesthemen geäußert, aber hier muss ich mich zu Wort melden, weil man so einfach nicht miteinander umgeht", sagt Rieds SPÖ-Vizebürgermeister Peter Stummer. Grund für seinen Ärger sind die Turbulenzen in der Landespartei. Kritik kommt auch von Wolfgang Grabner-Sittenthaler, SPÖ-Vizebürgermeister in Braunau.