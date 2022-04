Bremsmanöver übersehen: Zwei Motorradfahrer verletzt

Ein Motorradausflug ins Innviertel endete für zwei Deutsche am Freitag im Spital: Die beiden Männer waren zusammen mit sechs weiteren Bikern auf der Hagenauer Landesstraße in Richtung Geinberg unterwegs, als es gegen 12:30 Uhr zu dem folgenschweren Unfall kam.

Bremsmanöver übersehen

Der voranfahrende 47-Jährige wollte auf Höhe der Ortschaft Gimpling in der Gemeinde Mühlheim am Inn (Bezirk Ried im Innkreis) nach links abbiegen und reduzierte sein Tempo. Der unmittelbar nachkommende Landsmann (56) dürfte das Bremsmanöver zu spät bemerkt haben und fuhr auf die Maschine seines Vordermanns auf.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Der 56-Jährige kam zu Sturz und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Salzburg gebracht werden musste. Sein ebenfalls verletzter Kollege wurde in das Krankenhaus nach Braunau gebracht, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.

Ein Toter im Bezirk Amstetten

Erst am Donnerstag hat ein Motorradunfall – wie berichtet – im Bezirk Amstetten ein Todesopfer gefordert: Ein Mann aus dem Bezirk Steyr-Land war Polizeiangaben zufolge mit seinem Bike gestürzt, über die Straße gerutscht und gegen einen Baum geprallt.