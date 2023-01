Geschichtsträchtiges Haus in der Rieder Innenstadt

Ausbildung für medizinische Assistenzberufe, Alltagsbegleitung, Heimhilfe, Pflegeassistenz und Fachsozialbetreuung und der gehobene Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege wird an der Schule für Gesundheits- und Sozialberufe des BFI am Standort Wohlmayrgasse in Ried geboten.