Breitband-Ausbau: Arbeiten gehen jetzt weiter

Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen setzt der Rieder Internet-Serviceprovider Infotech weitere Schritte in Sachen Glasfaser-Ausbau. Neben der Fertigstellung bereits laufender Ausbaubaugebiete werden auch in weiteren Gemeinden die Bauarbeiten gestartet.

Das Coronavirus stellt aktuell die meisten Firmen und Arbeitnehmer vor besondere Herausforderungen. Den Empfehlungen der Regierung folgend arbeiten immer mehr Personen von zu Hause. Andererseits ist in Zeiten wie diesen Video-Streaming beliebt wie nie zuvor. Beides benötigt entsprechend hohe und stabile Internet-Bandbreiten.

Infotech setzt mit der "Cybercity-Initiative" bereits seit einigen Jahren wichtige Schritte, um möglichst viele Innviertler Haushalte mit Glasfaser-Technologie zu versorgen. Nach einer kurzen Unterbrechung wegen der Ausgangsbeschränkungen laufen jetzt die Arbeiten in Pattigham, Pramet, Schildorn sowie St. Florian/Inn weiter.

Anfang März ist auch der Startschuss für den Ausbau in Mettmach gefallen. Ab Anfang Mai startet die ARGE Spindler & Swietelsky gleich in drei Gemeinden die Bauarbeiten. Große Teile von Gurten, Höhnhart und St. Marienkirchen am Hausruck werden in absehbarer Zeit von "lichtschnellem" Internet profitieren. Insgesamt werden in den gestarteten Baugebieten im ersten Schritt mehr als 550 Kunden angeschlossen.

Ausbau in 40 Gemeinden

Das Infotech-Glasfasernetz soll in den kommenden Jahren auf rund 700 Kilometer in 40 Gemeinden anwachsen. Derzeit sind in Lohnsburg, Antiesenhofen, St. Martin/I. und Eberschwang Anmeldungen möglich.

Für Schnellentschlossene gibt es nach wie vor die Möglichkeit sich in den Ausbaugebieten für den Internetanschluss der Zukunft zu entscheiden.

Nähere Infos dazu gibt es unter www.inext.at bzw. unter Telefon 07752/21021 oder office@inext.at