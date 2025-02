"Braune Flecken sind kein Schicksal": Forderung nach Straßenumbenennung in Braunau

In der Stadt Braunau sind Straßen nach Männern mit nationalsozialistischer Vergangenheit benannt: Josef Reiter und Franz Resl. Auch der Namensgeber der "Kriechbaumstiege" ist umstritten. Die Stadtgemeinde hat die Lebensläufe dieser Personen wissenschaftlich untersuchen lassen, die Ergebnisse des in Hochburg-Ach aufgewachsenen Historikers Florian Schwanninger wurden, wie berichtet, kurz vor Weihnachten präsentiert. Vertreter des Mauthausen-Komitees und des Antifa-Netzwerkes fordern jetzt, "Braunaus braune Flecken endlich zu entfernen".

"Goethe-Sinfonie" für den Führer

Wer waren die drei Herren? Josef Reiter ist ein in Braunau geborener Musiker und widmete seine "Goethe-Sinfonie" dem "Führer". Er trat der NSDAP bei und war der erste nationalsozialistische Künstler, dem der Ehrenring der Stadt Wien verliehen wurde, wie aus dem Bericht von Schwanninger hervorgeht. Franz Resl war Volksschriftsteller und Humorist, der im NS-Staat eine "Karriere als populärer Alleinunterhalter" machte. Der offenbar überzeugte Nationalsozialist und Antisemit hetzte in seinem Feuilleton gegen Juden und plädierte für Treue zum NS-Regime. Jene Stiege, die vom Kirchenplatz hinunter ins "Tal" führt, ist nach Eduard Kriechbaum benannt. Der Mediziner und "Gauheimatpfleger" galt als "ein führender NS-Kulturfunktionär".

Auch die Biografie des Arztes und NS-Fliegerkorpsfunktionärs Wilhelm Scheuba, nach dem in Braunau eine Gasse benannt ist, wurde beleuchtet. Wegen Scheubas "verhältnismäßig geringer Belastung" würden entsprechende Informationstafeln ausreichen, heißt es in einer Aussendung von Mauthausen-Komitee und Antifa-Netzwerk. Die beiden Straßen sowie die Stiege sollten hingegen unbenannt werden. "In einem Schreiben haben wir an Bürgermeister Johannes Waidbacher appelliert, rasch die Ehrenbürgerschaft Reiters aufzuheben sowie die beiden Straßen und die Stiege auf NS-Opfer oder Persönlichkeiten aus dem Widerstand umzubenennen", sagt Robert Eiter, Sprecher des Anitfa-Netzwerks. "Braune Flecken sind kein Schicksal", sagt Eiter. "Aus der Braunauer Stadtpolitik hören wir, dass die Chancen für eine sinnvolle Lösung gut stehen", wird Willi Mernyi, der Vorsitzende des Mauthausen-Komitees, in einer Aussendung zitiert.

Gemeinderat berät noch

Der Braunauer Gemeinderat hat in der Sitzung Mitte Dezember 2024 den Straßennamenbericht zur Kenntnis genommen, der Veröffentlichung auf der Website der Stadtgemeinde am Folgetag zugestimmt und den Bericht den zuständigen Gremien zur Beratung der weiteren Vorgangsweise zugewiesen. "Mit den Obleuten der Gemeinderatsfraktionen wurde zum Straßennamenbericht beziehungsweise hinsichtlich konkreter Maßnahmen folgende Vorgangsweise besprochen: Es sind noch eingehende Beratungen in den Fraktionen sowie Gremien notwendig. Diese Beratungen werden eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen", sagt VP-Bürgermeister Johannes Waidbacher.

