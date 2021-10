Wenn sich die neu gewählten Braunauer Mandatare am 4. November zur konstituierenden Gemeinderatsitzung im Veranstaltungszentrum treffen, wird einer von ihnen nicht angelobt: Florian Zagler (VP). Der Vizebürgermeister kündigte gestern seinen vollständigen Rückzug aus der Politik an: "Dies ist notwendig, weil sich mein Unternehmen erfreulicherweise in den letzten sechs Jahren umsatzmäßig verfünffacht hat. Eine besonders wachstumsorientierte Phase waren die letzten drei Jahre", sagt er.