Braunauer Wochenmarkt abgesagt

Der morgige Wochenmarkt am Stadtplatz sowie der Bauernmarkt, der sonst immer am Freitag in der Bauernmarkthalle abgehalten wird, finden nicht statt, teilt die Stadtgemeinde in einer Aussendung mit. Die Versorgung mit Lebensmitteln sei über die Supermärkte gewährleistet, die Stadt sowie die ARGE Bauernmarkt bitten um Verständnis.

