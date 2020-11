19 Jahre lang litt Klaus Grübl an einem Tinnitus. Weil er glaubte, der Tinnitus werde leiser, wenn er einen bestimmten Punkt am Ohr drückt, bastelte er eine Vorrichtung. Zunächst am Brillenbügel. Sein Tinnitus verschwand. Jetzt will er anderen helfen und bringt mit seinem Star-Up "Pansatori" ein zertifiziertes Medizinprodukt auf den Markt. Eine klinische Studie soll die ersten Erfolgsergebnisse bestätigen.