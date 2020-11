Bis zu 180 Personen aus der Region profitieren von der Braunauer Tafel. Diese holt gespendete und qualitativ einwandfreie Lebensmittel bei Geschäften in und um Braunau ab und verteilt sie kostenlos an Menschen, die wegen eines geringen Einkommens Hilfe benötigen. Auch während des Lockdowns 2 werden die Helfer ihre wichtige Arbeit fortführen, so gut wie möglich kontaktlos.