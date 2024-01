Braunauer Statistik: 850 Menschen wurden geboren, 235 sind gestorben

Am Jahresbeginn wird zurückgeschaut: Die Stadt Braunau veröffentlichte die Statistik des Meldeamtes und des Standesamtverbandes Braunau 2023. Daraus geht hervor, dass die Zahl der Braunauer – wenn auch nicht so rapide wie in den vergangenen Jahren – steigt: 75 Menschen mehr haben im Vergleich zum Vorjahr mit Stichtag 1. Jänner 2024 ihren Hauptwohnsitz in der größten Bezirkshauptstadt des Innviertels, genauer gesagt, sind es insgesamt 17.654 Menschen.

Geboren wurden im vergangenen Jahr weniger Kinder als zuletzt (das liegt auch am Hebammen-Mangel im Krankenhaus, die Warte berichtete): Es waren 850 Kinder, davon 401 Mädchen und 449 Buben. Gleich 13 Mal wurde der Name Fabian vergeben und führt damit das Ranking der beliebtesten Vornamen vor Elias und Leon an. Bei den Mädchen hat Lea die Nase vorn – neun Mal wurde dieser Vorname vergeben, gefolgt von Emilia bzw. Emily und Antonia.

156 Paare haben im letzten Jahr geheiratet, das sind vier mehr als 2022. Die Zahl der eingetragenen Partnerschaften liegt bei zwei Paaren (im Vorjahr waren es vier). 120 Frauen und 115 Männer sind 2023 gestorben, die älteste Frau war 100 Jahre alt, der älteste Mann 104 Jahre.

