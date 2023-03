Braunauer Stadtrat Esterbauer tritt zurück

Am Donnerstagabend fand die letzte Gemeinderatssitzung in Braunau statt, bei der Hubert Esterbauer als FPÖ-Stadtrat vertreten war. Kurz vor Schluss gab er seinen Rücktritt nach 25 Jahren in der Politik bekannt. "Ich bin jetzt 66 Jahre alt, war 42 Jahre Polizist und 25 Jahre Politiker. Es gab viel Positives, aber es gab auch sehr viel Forderndes. Ich bin geistig und körperlich fit und möchte das, so lange es geht, auch bleiben", begründet er diesen Schritt.

Bis Mai bleibt er offiziell noch Stadtrat, bis dahin soll sein Herzensprojekt – das Mobilitätskonzept für die Stadt Braunau – in einer akzeptablen Rohfassung auf dem Tisch liegen. Dann kehrt er der Politik "ruhigen Gewissens" den Rücken.

Esterbauer ist seit 1997 politisch für die Freiheitlichen tätig. Zunächst als Gemeinderat in St. Peter, seit 2015 in der Stadt Braunau. Esterbauer kandidierte in seiner politisch aktiven Zeit für den Landtag, den Nationalrat, hatte Funktionen auf Bezirksebene inne, war FP-Bürgermeisterkandidat und zwei Jahre lang Vizebürgermeister der größten Bezirkshauptstadt im Innviertel.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Marina Mayrböck Redaktion Innviertel Marina Mayrböck