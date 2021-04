Braunauer Schirmhersteller Doppler feiert 75 Jahre Bestehen

Vor 75 Jahren gründete Ernst Doppler eine gleichnamige Firma, die Regenschirme herstellte. Bald schon machte sich der Braunauer mit seiner kleinen Firma einen großen Namen. Heute zählt dieser Name zu den weltweit bedeutendsten Marken im Regen- und Sonnenschirmbereich. Der Hauptsitz der Firma Doppler ist weiterhin in Braunau, es werden aber auch Tochterfirmen in Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Rumänien und Hongkong betrieben. Doppler beschäftigt 360 Mitarbeiter, 200 davon am Firmenhauptsitz in Braunau.

Die Kunden, die die Marken doppler und knirps schätzen, stammen aus mehr als 40 Ländern. "Zwischen der Gründung und der Gegenwart liegen über sieben Jahrzehnte. Im Wandel der Zeit veränderte sich einiges – die Produkte, die Märkte und die Menschen. Das Bekenntnis zu bester Qualität und höchstem Einsatz für Kunden und Mitarbeiter besteht fort", sagt der heutige Geschäftsführer Hermann Würflingsdobler. Er übernahm in den 90er-Jahren von seinem Vater. Seine Eltern, Renate Doppler und Hermann Würflingsdobler sen., leiteten Mitte der 50er die Firma. Die beiden Urenkel des Firmengründers, Martin Würflingsdobler und Renate Kinder, sind die vierte Generation, die im Familienunternehmen tätig ist.

Laufend wird an der Optimierung der Produktion, des Lagers, der Supply Chain und in die digitale Zukunft investiert. 2020 wurde ein großer Zubau der Firma eröffnet, die OÖNachrichten berichteten.