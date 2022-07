Braunauer Radsporttage: Profis mit 50 km/h

Mit den Braunauer Radsporttagen wird am 27. und 28. August eine der größten Radsportveranstaltungen Oberösterreichs in der Region ausgetragen: Radsport auf internationalem Niveau – mit Spitzengeschwindigkeiten von rund 50 km/h werden die Profis beim Innenstadtkriterium durch Braunau unterwegs sein.

Eröffnet werden die Braunauer Radsporttage am Samstag, 27. August, um 16 Uhr am Braunauer Stadtplatz mit einem Novum in der Region Braunau/Simbach: Bei einem Raiffeisen-Kinder-Radrennen können heuer erstmals auch Kinder mit Laufrädern mitmachen. Gestartet wird auf Höhe Gugg Lounge in der Linzerstraße. Die Kinderrennen mit Treträdern finden in drei Altersgruppen direkt vor dem Rathaus Braunau statt. Alle Teilnehmer erhalten Erinnerungsmedaillen und je eine Kugel Eis. Die Jagd der Radszene um die Trophäen beginnt um 16.20 Uhr mit den Hobbyfahrern über 15 Runden mit insgesamt 18,5 Kilometern. Um 17 Uhr fällt der Startschuss zum österreichischen Cup-Rennen der Damen. Um 18 Uhr legen die Elite-, U23- und Amateur-Fahrer los zum Rennen über 40 Runden mit einer Gesamtstreckenlänge von 49,2 Kilometern.

Ausgehend vom Schlossberg Ranshofen kämpfen die Klassen Elite und U23 am Sonntag, 28. August, ab 11 Uhr beim Straßenrennen über zehn Runden auf 130 Kilometern Streckenlänge um den Preis der Firma Borbet Austria. Anmelden für alle Veranstaltungen kann man sich unter: www.computerauswertung.at.