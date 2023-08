Braunauer Radsporttage: Heiße Rennen auf nassem Terrain

Am Sonntag lieferten sich Moran Vermeulen und Emanuel Zangerle in Ranshofen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg.

„Der Wettergott hat es an diesem Wochenende nicht ganz so gut mit uns gemeint“, sagt Erwin Hörtl, Organisator der Braunauer Radsporttage, mit einem Schmunzeln. Die heftigen Unwetter, die am vergangenen Samstag das gesamte Bundesland zu spüren bekam, zogen auch Konsequenzen für die 24. Auflage der sportlichen Traditionsveranstaltung nach sich. Trotz der immer schlechter werdenden Wetterverhältnisse wurde das sehr stark besetze Innenstadtkriterium der Herren zwar noch gestartet, nach sechs Runden brach man das Rennen aufgrund des Starkregens jedoch ab. Den „verkürzten“ Sieg auf der nassen Fahrbahn holte sich der deutsche Florenz Knauer vor Emanuel Zangerle vom Team Felbermayr Simplon Wels und Dominik Amann aus dem Team Vorarlberg.

Der Nachwuchs eröffnete die Radsporttage noch bei Sonnenschein. Bild: innvideo.at/Butter



Packende Duelle



Zuvor nahmen die Radsporttage bei strahlendem Sonnenschein aber wie gewohnt ihren Lauf. Mehr als dreißig Nachwuchstalente eröffneten bei den Kinderrennen in drei verschiedenen Alterskategorien den Wettbewerb, bei dem jedoch nicht das sportliche Ergebnis, sondern die Freude am Radfahren im Vordergrund stand. Beim anschließenden Rennen der Hobby-Fahrer glänzte Markus Geier vom RCC Ranshofen, der sich mit Platz drei nicht nur einen Podestplatz, sondern auch den Bezirksmeistertitel schnappte. Ein schnelles und spannendes Kriterium bot das Damen-Cup-Rennen, bei dem Petra Zsanko (Massi Tactic Women‘S Team) ihren ersten Saisonsieg in der ÖRV-Radliga der Frauen feierte. Elisa Winter vom Union Radteam Tirol baute mit Rang vier ihre Führung in der Gesamtwertung aus.

An der Spitze: Petra Zsanko (rechts) entschied das Damen-Cup-Rennen für sich. Bild: innvideo.at/Butter

Einwandfrei brachte das Organisationsteam des ARBÖ Radclub diese Rennen über die Bühne, ehe der starke Regen auch in der Bezirkshauptstadt einsetzte. Dieser erschwerte auch tags darauf im Straßenrennen der Herren über 140 Kilometer die Bedingungen. Das hielt die Fahrer aber natürlich nicht davon ab, mit beherzten Leistungen um den Sieg zu strampeln. Zum Ende hin lieferten sich Emanuel Zangerle und Moran Vermeulen (Team Vorarlberg) einen packenden Zweikampf um Platz eins. Am Ende entschieden nach knapp drei Stunden nur Zentimeter für Vermeulen. Damit beendete der Steirer auch eine langjährige Durstrecke für die Österreicher in Braunau. Ein Umstand, der auch Erwin Hörtl freut. Und auch generell zeigt sich der Organisator mit dem Ablauf der 24. Radsporttage zufrieden.

Dunkle Wolken hingen beim Start des Innenstadtkriteriums der Herren bereits über der Stadt. Bild: innvideo.at/Butter

„ Wir hatten schon lange nicht mehr so ein top besetztes Starterfeld. Und abgesehen vom Wetter hat alles sehr gut funktioniert“, sagt Hörtl. „Ein großer Dank geht hier auch an mein Team vom ARBÖ Radclub und dem Triathlon ATSV Braunau, die uns in bewährter Form großartig unterstützt haben.“ Eine Fortsetzung der Radsporttage wird es auch im kommenden Jahr geben. „Die 25. Auflage machen wir auf jeden Fall“, stellt Hörtl klar.

