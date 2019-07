Braunauer Radsporttage feierten 20-Jahr-Jubiläum

Einen neuen Rundkurs gab es beim 20. Innenstadtkriterium bei den Braunauer Radsporttagen. Mit 47,1 Stundenkilometern rasten die Fahrer am vergangenen Samstag durch Braunau.

Gestartet wurde am Stadtplatz, dann ging die wilde Jagd über die Salzburger Vorstadt – Ringstraße – Linzer Straße – wieder zurück zum Stadtplatz. "Wir hatten ein sehr gutes Starterfeld. Auch wenn einige Österreicher nicht am Start waren, weil sie die Österreich-Rundfahrt noch in den Beinen hatten. Die guten ausländischen Teams aus Deutschland, Tschechien und Slowenien haben tolle Leistungen abgeliefert und damit zu einem tollen Radsport-Ereignis beigetragen", war Organisationschef Erwin Hörtl zufrieden. Das Kriterium am Samstag hat der deutsche Fahrer Jonas Schmeiser gewonnen. Auf Rang zwei landete der Tscheche Martin Boubal. Bester Österreicher war Andreas Graf auf Rang drei.

Die oberösterreichischen Landesmeisterschaften wurden vom Hrinkow Advarics Cycleang-Team dominiert. Die ersten drei Plätze gingen an dieses Team. Gewonnen hat Andreas Graf vor Andreas Hofer und Daniel Eichinger.

Am Sonntag wurde der Preis der Borbet Austria am Ranshofner Schlossberg gestartet. Zwölf Runden mit einer Distanz von 129,6 Kilometern waren zu bewältigen. Heftige Regengüsse waren gelegentlich ein kleiner "Spassverderber". Den Sieg holte sich der Tscheche Jiri Petrus, der einen Schnitt von 42,4 Stundenkilometern gefahren ist. Auf Platz zwei landete Petr Klabouch (CZE), Dritter wurde Timon Loderer aus Deutschland. Bester Österreicher war Raphael Hammerschmid auf Rang vier. Rund 65 Personen waren für die Sicherheit der Radfahrer zuständig. "Toll unterstützt wurden wir wieder vom Triathlonklub Braunau, aber auch die Stadtgemeinde, das Stadtmarketing und das Tourismusbüro und viele Sponsoren haben zum guten Gelingen beigetragen", lobt Erwin Hörtl seine vielen Mitstreiter. Wenn es nach ihm geht, wird es auch im nächsten Jahr diese Traditionsveranstaltung geben: "Wenn uns die Sponsoren die Treue halten und ich fit genug bin, werde ich auch 2020 den Bewerb auf die Beine stellen", so der engagierte Radsportfunktionär.

Artikel von Josef Schuldenzucker Lokalredakteur Innviertel j.schuldenzucker@nachrichten.at